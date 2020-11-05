"Це найважливіша для нас гра. Ми зустрінемося з командою-лідером чемпіонату на даний момент – саме Ліверпуль перший у турнірній таблиці АПЛ.

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Нам необхідно виграти, якщо ми плануємо боротися за перемогу у Прем'єр-лізі. Потрібно бути дуже сконцентрованими, особливо з огляду на те, що ми граємо на своєму стадіоні. Всій команді необхідно показати свій футбол і прикласти максимум зусиль для перемоги", – цитує Жезуса видання Daily Mail.

Нагадаємо, зустріч між командами Гвардіоли і Клоппа відбудеться вже найближчої неділі, 8 листопада. Початок зустрічі о 18:30. Після 7-ми турів Ліверпуль очолює турнірну таблицю чемпіоніту Англії, набравши 16 очок. Команда Зінченка з 11-ма балами йде десятою.

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