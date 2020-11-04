Зірка збірної України сприяє впевненим виступам Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Зінченко з "містянами" розгромив Олімпіакос (3:0). Короткий огляд його гри та оцінки англійських ЗМІ – в нашому матеріалі.

Олександр Зінченко отримав черговий шанс у Лізі чемпіонів. Минулого тижня українець вийшов у стартовому складі на Марсель, а вчора провів увесь поєдинок проти Олімпіакоса. Звичайно, в ролі фулбека.

На цій стадії сезону в пріоритеті Гвардіоли АПЛ – там лівий фланг оборони довіряють надійнішому Канселу. А слабку групу Ліги чемпіонів "містяни" проходять без проблем, тому Зінченко має нагоду проявити себе.

Манчестер Сіті – Олімпіакос – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Засяяти по-новому Сашку не вдалося – з Олімпіакосом ті ж плюси та мінуси. Традиційно був активним на м'ячі, часто зміщувався в опорну зону, допомагав будувати позиційні атаки, став лідером Манчестер Сіті за кількістю передач.

Поки українець пасував ближньому, все було чудово, але спроби загострити здебільшого призводили до втрат (їх у Зінченка вчора назбиралося 18 – найбільше в команді).

Мова не лише про закидання у штрафний майданчик, а й про середні передачі в центр поля. На жаль, Олександр часто віддавав у ноги суперникам. Це відбилося на точності – лише 85%. Після одного з неточних закидань Зінченка камера вихопила Пепа, якому асистент невдоволено показував, як українець мав там зіграти.

Можна пригадати два хороші вертикальні паси на Фодена. Наприкінці першого тайму Сашко двічі вчасно перевів на протилежний фланг Марезу, внаслідок чого розгорнулися перспективні атаки.

Карта передач Зінченка:

В плані оборони Зінченко видав два різні тайми. До перерви – "з'їв" на фланзі Ранджеловіча. Олександр старався читати епізоди та грати на випередження, щоб не доводилося оборонятися один в один. І в нього це виходило. Ранджеловіч повністю загубився, програв українцю всі три верхові дуелі (приємний сюрприз від нашого земляка), а на другий тайм вже не вийшов.

По перерві Зінченку було значно складніше. На фланг атаки Олімпіакоса вийшов Брума, який постійно обмінювався позиціями з Вальбуена. Українець за ними не встигав, а тут ще й Рафінья почав активніше підключатися в атаку. Греки перевантажували фланг, а Зінченко розривався та губився.

На 79-й хвилині Вальбуена, Масурас і Рафінья розіграли просту триходівку в його зоні з небезпечним прострілом у штрафний – Сашко виконав роль манекена. Ще був момент на старті другого тайму, коли Зінченко поплив під пресингом Вальбуена і подарував м'яч – Ель-Арабі не вистачило сантиметрів, щоб забити.

Статистичні портали зобразили цей перепад у своїх оцінках. Якщо за підсумками першої половини зустрічі Зінченко мав одні з найкращих балів у складі Манчестер Сіті, то після фінального свистка – лише середні бали. WhoScored і SofaScore поставили йому 7.1.

Англійська преса також не в захваті від гри Зінченка. Авторитетний Sky Sports виділив його найнижчим балом у команді (поруч з Фоденом) – 6. Видання 90min відзначило, що українець не мав великого впливу на гру, та оцінило виступ "п'ятіркою" – менше тільки у Мареза.

Популярна місцева газета Manchester Evening News лояльніше ставиться до Олександра. Середня оцінка (7) і непогана характеристика: "Звичний перфоманс Зінченка. Чудове розуміння гри та грамотний вибір позиції при атаках. Однак згодом суперник обрав його мішенню".

"Добре взаємодіяв з Фоденом і Стерлінгом на лівому фланзі. Обстукатися короткими передачами – це до нього", – пише The Daily Express, додаючи 6 балів. Стільки ж українець отримав від The Daily Mirror. А ще коментар: "Комфортно відпрацював до перерви, але в другому таймі моментами ловив паніку, яка ледь не коштувала Сіті пропущеного гола".

Профільний портал City Xtra поставив Зінченку середню оцінку (7) і без критики описав його перфоманс: "Добре читав гру, не поступався на другому поверсі та рідко помилявся у першому таймі. Олекс нав'язував боротьбу суперникам і правильно розташовувався на полі, але в другому таймі віддав низку неточних передач".

У неділю Манчестер Сіті приймає Ліверпуль. Зінченко навряд чи отримає місце в стартовому складі на топ-поєдинок АПЛ. А далі – вояж у збірну України.

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