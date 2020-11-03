Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Локомотив – Атлетіко – 1:1

Голи: Міранчук, 25 (пен.) – Хіменес, 18

Зальцбург – Баварія – початок о 22:00

Манчестер Сіті – Олімпіакос – початок о 22:00

Мітьюлланд – Аякс – початок о 22:00

Порту – Марсель – початок о 22:00

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Атлетіко на правах фаворита зустрічі проти Локомотива відкрив рахунок завдяки вдалій грі головою Хосе Хіменеса, проте радість гостей тривала недовго. Ще до свистка на перерву арбітр призначив пенальті у ворота іспанців за гру рукою Ектора Еррера. До позначки підійшов головний бомбардир московського клубу Антон Міранчук і не схибив.

У другому таймі "матрацники" ще більше акумулювали свої сили, але атаки на ворота росіян не змінювали рахунок на табло. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат, який залишив Атлетіко на другій сходинці з 4-ма очками, Локомотив розташувався на третьому місці – два залікових бали.

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