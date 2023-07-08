Бретонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про чергового літнього новачка. Ренн оформив перехід півзахисника Енцо Лє Фе. Француз підписав контракт з "червоно-чорними" до 2028 року.

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Лє Фе вихованець іншої бретонської команди – Лор'яна. За першу команду "мерлуз" він зіграв у 142 матчах, в яких забив вісім голів та віддав 15 результативних передач. Лор'ян за свого гравця отримає 25 мільйонів євро, враховуючи бонуси. В Ренні півзахисник буде виступати під 28 номером.

Нагадаємо, що Енцо Лє Фе брав участь у молодіжному Євро-2023 у складі збірної Франції. Його команда поступилася підопічним Руслана Ротаня у чвертьфіналі з рахунком 1:3.

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