Бретонский клуб на своем официальном сайте объявил об очередном летнем новичке. Ренн оформил переход полузащитника Энцо Ле Фе. Француз подписал контракт с "красно-черными" до 2028 года.

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Ле Фе воспитанник другой бретонской команды – Лорьяна. За первую команду "мерлуз" он сыграл в 142 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Лорьян за своего игрока получит 25 миллионов евро, учитывая бонусы. В Ренне полузащитник будет выступать под 28 номером.

Напомним, что Энцо Ле Фе принимал участие в молодежном Евро-2023 в составе сборной Франции. Его команда уступила подопечным Руслана Ротаня в четвертьфинале со счетом 1:3.

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