Манчестер Юнайтед не захотів або не зміг забезпечити нові контракти дл низки іменитих гравців.

Щонайменше 4 футболістів першої команди налаштовані покинути Олд Траффорд вільними агентами, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Йдеться про Поля Погба (чемпіон світу 2018 року), Хуана Мату (чемпіон світу 2010 року), Едінсона Кавані та Джессі Лінгарда. Щоправда, Манчестер Юнайтед і не докладав великих зусиль для збереження цих гравців. Лише Погба нібито пропонували покращений контракт, але зараз ймовірнішим вигладає перехід француза в Ювентус, ПСЖ або Реал.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед йде на п'ятій сходинці АПЛ і вже вилетів зі всіх інших турнірів поточного сезону.

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