"Він – пацюк": кохана викинула партнера Зінченка з будинку на 3,5 млн фунтів – зірка Ман Сіті знайшов дорогу компенсацію

Кайл Вокер потрапив у неприємну історію з двома дівчатами. Фулбек Манчестер Сіті загрався з подвійним життям.

У житті 28-річного захисника збірної Англії настали великі зміни. Жертва жартів і техніки Зінченка покинув свій особняк вартістю у 3,5 мільйона фунтів після того, як зірка реаліті-шоу Лаура Браун зізналася у стосунках з футболістом Ман Сіті. Зокрема, дівчина заявила в розмові зі своїм другом, яка стала доступною The Sun, що займалася коханням з Кайлом у його Бентлі, вартістю приблизно 200 тисяч фунтів. Модель Енні Кілнер, яка супроводжувала Вокера на ЧС-2018, а також народила йому 3-х дітей, не пробачила роман на стороні. Це вже третє розлучення у гравців збірної Англії за останній час (після іншого гравця Сіті Джона Стоунза та Еріка Дайєра з Тоттенхема).

Дівчина, яка є зіркою розважальних шоу на британському MTV, розповідає, наскільки велике спустошення відчула, коли побачила публікацію її коханця в соцмережі на День матері. Після цього Лаура написала повідомлення дівчині Вокера, яка народила йому трьох синів, та в усіх подробицях розповіла про їхні таємні побачення.

"Я так хочу народити ще й дівчинку", – зовсім нещодавно заявляла Енні. Тепер їхні стосунки, які протримались майже 10 років, полетіли у прірву. Кайл змушений був шукати собі нове тимчасове помешкання після того, як мати його дітей вигнала футболіста з дорогої садиби. Усе це трапилось внаслідок того, що одного дня 30-річна міс Браун вирішила "вчинити гідно" і повідомити моделі, ким насправді є її коханий.

"Я відчула, що Кайл експлуатував мене, використовуючи свою владу і багатство. Позаяк це багатий футболіст, він відчув, що може ставитись до мене, як йому заманеться. Я написала Енні: "Він – пацюк".

Кайл завжди веселив мене і гарно поводився. Однак, коли я дізналася, що насправді у нього стосунки і діти з тобою, вирішила, що я не з тих, хто і далі бачитиметься з таким чоловіком. Ви разом вже дуже довго, але це не виправдовує його", – пригадує Лаура.

Звісно, 25-річна кохана Вокера спершу не хотіла вірити якійсь незнайомій людині на слово і вимагала доказів. Браун показала селфі, яке футболіст надіслав їй, перебуваючи у своїй вітальні. Гравець, який заробляє орієнтовно 150 тисяч фунтів на тиждень, змушений був покинути власний особняк, коли все підтвердилось. Наостанок Кайл зв'язався з коханкою, аби запитати, чи дійсно дівчата переписувались між собою. Після цього він знайшов собі дещо скромніші апартаменти, за які платить 8 тисяч фунтів на місяць.

Лаура зізналась, що вперше зустрілась з коханцем ще у вересні в нічному Манчестері. Наступного дня він написав їй в соцмережі, і так все й закрутилось. "Утім, вперше ми знову побачились в березні, коли він забрав мене з моєї квартири. Ми від'їхали на дальню вулицю, де він припаркувався і відкинув спинку сидіння..."

Кайл казав їй, що в нього є діти, але мовчав про стосунки з іншою дамою. Наприкінці березня він опублікував фото Енні з привітанням на День матері, і воно розійшлося по мережі десятками тисяч лайків. Коли Лаура написала їй, та поставилась до неї з підозрою і зневагою, змінивши своє сприйняття лише після наведених доказів.

"Енні здалась сильною і рішучою жінкою, не готовою до того, щоб з нею бавились у подібні ігри. Чоловіків чекає пекельна відплата від таких, коли їх зраджують". І справді, тепер Вокер живе в одному блоці з партнерами Стоунзом і Лероєм Сане, а також наставником Пепом Гвардіолою, а не ночує в одній із 6-и спалень свого особняка.

Енні та Кайл познайомились, коли їй було 16, а він, 18-річний юнець ще бігав і тільки подавав надії у складі рідного Шеффілд Юнайтед. "Це була любов з першого погляду", – казала вона. У минулому році дівчина яскраво підтримувала збірну Англії в Росії на Чемпіонаті світу. Десь тоді ж вона зізналася, що хотіла б народити дівчинку, адже "почувається у меншості" серед синів і їхнього батька у величезному будинку. Тепер вони вже не стежать один за одним в Інстаграмі, звідки зникли практично усі їхні спільні фото.

Ще перебуваючи з "трьома левами" на Чемпіонаті Європи-2016, Вокер спалився на онлайн-спілкуванні з моделькою Плейбой Карлою Хоу, яке не пішло далі флірту, коли вона дізналась про його стосунки з іншою. "Я хотів би бути на Ібіці, а не грати на Євро", – повідомлення приблизно такого характеру отримувала гаряча британка. Не дивно, що англійців чекав крах у Франції.

Тепер же зірка Манчестер Сіті (2 голи та 1 асист за 49 матчів сезону 2018/19) пережив фіаско і на особистому фронті. Лише 2 місяці тому він заплатив 3,5 млн фунтів за будинок, оснащений, зокрема, міні-футбольним полем, гігантським акваріумом і критим басейном з водоспадом. Тепер живе один в орендованій квартирі – усе заради короткотривалого роману з дівчиною, яка нещодавно витратила 20 тисяч фунтів на пластичні операції зі зміни свого тіла.

"Не грайтеся зі мною, бо я зруйную ваше ***ане життя – це те, що вам просто необхідно знати про мене. Якою колишньою я є? ***ним жахіттям. Або буде по-моєму, або ніяк. Моє ідеальне перше побачення – вечеря при свічках на пляжі, після чого море аморального сексу", – такими словами вона представляла себе на старті реаліті-шоу Ex On The Beach.

Що ж, принаймні якусь частину з цього Вокер отримав, хоча заплатив це дорогою ціною – своєю сім'єю. Як інформують таблоїди, аби підтримати свій моральний стан, Кайл прикупив собі новенький Мерседес за 90 тисяч фунтів – на зустріч новим пригодам ось у такому розкішному авто. Менді, Вокер. Ох, і "щастить" Гвардіолі на фулбеків, які полюбляють буремне життя за межами футбольного поля.

