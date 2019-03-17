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"Фото із Зінні краще, ніж зі мною", – Вокер кумедно потролив Зінченка після перемоги над Суонсі в Кубку Англії

19:31 819 Читать на русском
"Фото із Зінні краще, ніж зі мною", – Вокер кумедно потролив Зінченка після перемоги над Суонсі в Кубку Англії
Олександр Зінченко та Кайл Вокер / Фото ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер довів, що не поступається почуттям гумору українському хавбеку містян Олександру Зінченку.

21’ Метт Граймс
29’ Берсант Целіна
 
Бернарду Сілва 69’
Крістофер Нордфельдт 78’
Серхіо Агуеро 89’

Манчестер Сіті здійснив надзвичайний камбек у матчі проти Суонсі (3:2) та вийшов у півфінал Кубка Англії.

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Захисник "містян" Кайл Вокер вирішив поділитись цією радістю у твіттері, опублікувавши фото із святкуванням третього гола його команди. Варто відзначити, що головним "героєм" на фото є Олександр Зінченко.

"Я б опублікував фото зі мною, але ця світлина із Зінні дуже хороша! Чудовий командний дух і боротьба разом з хлопцями!", – підписав фото Вокер.

Теги
Кубок Англії Українці за кордоном Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Суонсі - Манчестер Сіті Кайл Вокер Кайл Вокер Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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