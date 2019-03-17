"Фото із Зінні краще, ніж зі мною", – Вокер кумедно потролив Зінченка після перемоги над Суонсі в Кубку Англії

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер довів, що не поступається почуттям гумору українському хавбеку містян Олександру Зінченку.

Манчестер Сіті здійснив надзвичайний камбек у матчі проти Суонсі (3:2) та вийшов у півфінал Кубка Англії.

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Захисник "містян" Кайл Вокер вирішив поділитись цією радістю у твіттері, опублікувавши фото із святкуванням третього гола його команди. Варто відзначити, що головним "героєм" на фото є Олександр Зінченко.

"Я б опублікував фото зі мною, але ця світлина із Зінні дуже хороша! Чудовий командний дух і боротьба разом з хлопцями!", – підписав фото Вокер.