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Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо

19:20 1473 Читать на русском
Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо
Жерсон Родрігес / Динамо

Новачок Динамо Жерсон Родрігес поділився емоціями від переходу в київський клуб.

"Я щасливий бути тут, в Динамо, сподіваюся, що це буде чудовий сезон. Зроблю все від себе можливе для команди. Буду намагатися забивати багато голів", – сказав Жерсон Родрігес в Instagram Динамо.

Жерсон Родрігес став гравцем Динамо

Нагадаємо, Динамо сьогодні придбало нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт розрахований на 5 років. За неофіційною інформацією кияни заплатили за форварда 2 мільйони євро.

До слова, Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів. Також він грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу.

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Жерсон Родрігес став гравцем Динамо
18:02
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