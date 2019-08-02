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Жерсон Родрігес став гравцем Динамо

18:02 2000 Читать на русском
Жерсон Родрігес став гравцем Динамо
Жерсон Родрігес – гравець Динамо/ ФК Динамо

Динамо оголосило про підписання контракту з атакувальним хавбеком Жерсоном Родрігесом. Новачок киян захищатиме кольори "біло-синіх" протягом наступних 5-ти років.

Вінгер японського Джубіло Івата та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес офіційно перейшов у київське Динамо. Угода розрахована на 5 років, інформує офіційний сайт київського клубу.

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24-річний Родрігес, який може зіграти як на позиції атакувального хавбека, так і форварда, успішно пройшов медобстеження, після чого підписав контракт з віце-чемпіоном України. За неофіційною інформацією, японський клуб отримав за трансфер близько 2 млн євро.

Люксембуржець португальського походження став третім літнім новачком Динамо після Мохаммеда Кадірі та Олександра Караваєва. В київській команді Родрігес обрав 22-й номер.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу вже у компенсований арбітром час.

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