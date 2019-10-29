Жерсон Родрігес розповів, що змінилося в Динамо з приходом Михайличенка

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес розповів про зміни в тренувальному процесі команди після того, як Олексій Михайличенко замінив Олександра Хацкевича на посаді головного тренера.

"Ми тренуємося інтенсивніше. Тренувань стало більше, навантаження зросли. Ми всі виконуємо, тому що знаємо: це для нашої ж користі. Попереду довга дистанція, і ми повинні бути сильними фізично. Підвищилися вимоги до всіх гравців.

Захисники повинні відпрацьовувати не тільки в обороні, а й іти в атаку. А нападникам не треба нехтувати роботою в захисті і пресингом. У мене поки є проблеми із взаємодією з партнерами: іноді біжу в атаку і при цьому не завжди отримую підтримку, і мені нема кому віддати м'яч. Це питання взаєморозуміння на полі. Упевнений, що скоро проблема вирішиться.

Жерсон Родрігес: В Україні доводилося стикатися з агресією – у людей не дуже м'який характер

Михайличенко – прекрасна людина і відмінний фахівець, справжній професіонал, вимогливий тренер. Ми постійно спілкуємося, він звертає увагу не тільки на ігрові моменти і тактику, але і на психологічний стан гравців. Підтримує, переконує, що у нас все вийде", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко став головним тренером Динамо після того, як Олександр Хацкевич був відправлений у відставку через невихід команди в груповий етап Ліги чемпіонів.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами