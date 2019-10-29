Жерсон Родригес рассказал, что изменилось в Динамо с приходом Михайличенко

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес рассказал об изменениях в тренировочном процессе команды после того, как Алексей Михайличенко заменил Александра Хацкевича на посту главного тренера.

"Мы тренируемся интенсивнее. Тренировок стало больше, нагрузки возросли. Мы все выполняем, потому что знаем: это для нашей же пользы. Впереди длинная дистанция, и мы должны быть сильными физически. Повысились требования ко всем игрокам.

Защитники должны отрабатывать не только в обороне, но и идти в атаку. А нападающим не надо пренебрегать работой в защите и прессингом. У меня пока есть проблемы с взаимодействием с партнерами: иногда бегу в атаку и при этом не всегда получаю поддержку, и мне некому отдать мяч. Это вопрос взаимопонимания на поле. Уверен, что скоро проблема решится.

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Михайличенко – прекрасный человек и отличный специалист, настоящий профессионал, требовательный тренер. Мы постоянно общаемся, он обращает внимание не только на игровые моменты и тактику, но и на психологическое состояние игроков. Поддерживает, убеждает, что у нас все получится", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Напомним, Алексей Михайличенко стал главным тренером Динамо после того, как Александр Хацкевич был отправлен в отставку из-за невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

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