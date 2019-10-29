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Жерсон Родрігес: В Україні доводилося стикатися з агресією – у людей не дуже м'який характер

18:48 175 Читать на русском
Жерсон Родрігес: В Україні доводилося стикатися з агресією – у людей не дуже м'який характер
Жерсон Родрігес / ФК Динамо

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес поділився своїми враженнями від переїзду в столицю України.

"Я дещо здивований. Доводилося стикатися з агресією. Можливо, це помічаю, бо жив в Японії. Там дуже спокійні, вдячні, інтелігентні, культурні люди. Але поступово звикаю. Думаю, скрізь є вороже налаштовані люди. Але, в цілому, можу сказати, що в українців не дуже м'який характер. Ймовірно, це пов'язано з непростою історією України.

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Намагаюся долати мовний бар'єр. Розмовляю французькою, люксембурзькою, англійською, німецькою і португальською. Зараз вивчаю російську та українську мови. Партнери по команді радять спочатку вивчити російську, потім українська даватиметься легше... Наступне інтерв'ю постараюся дати російською мовою", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо влітку цього року з японського Джубіло Івата. В цьому сезоні форвард зіграв 9 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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