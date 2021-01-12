Жерсон Родрігес похрестив сина – на церемонію запросили гравців Шахтаря, а захиснику Олімпіка довірили дитину
Форвард Динамо Жерсон Родрігес та його кохана Ольга Янчук похрестили свого сина.
Церемонія відбувалася в Іллінській православній церкві Київської митрополії.
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Родрігес запросив на своє сімейне свято гравців Шахтаря – Юхима Коноплю та В'ячеслава Танковського, які виступають в оренді за Десну і Маріуполь відповідно. Хрещеним батьком хлопчика став захисник Олімпіка Іван Зотько, який поділився світлиною зі зворушливим підписом: "Дякую, що довірили цього маленького Янголика".
Нагадаємо, що Жерсон почав зустрічатись із Янчук на початку 2020 року. У легіонера Динамо вже є дворічний син від попереднього шлюбу.
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