Церемонія відбувалася в Іллінській православній церкві Київської митрополії.

Ференцварош зворушливо привітав Зубкова з поповненням у сім'ї

Родрігес запросив на своє сімейне свято гравців Шахтаря – Юхима Коноплю та В'ячеслава Танковського, які виступають в оренді за Десну і Маріуполь відповідно. Хрещеним батьком хлопчика став захисник Олімпіка Іван Зотько, який поділився світлиною зі зворушливим підписом: "Дякую, що довірили цього маленького Янголика".

Нагадаємо, що Жерсон почав зустрічатись із Янчук на початку 2020 року. У легіонера Динамо вже є дворічний син від попереднього шлюбу.

"Коли сказав дітям, що йду, вони розплакалися. І я також": його сином цікавився Порту, а він припинив грати через зір