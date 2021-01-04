Угорський клуб у своєму Twitter відзначив народження доньки гравця збірної України.

"Ребров мріє повернутися працювати в Україну": Циганик спрогнозував майбутнє екс-тренера Динамо

"Родина "Фраді" поповнилася новим членом! Вітаємо Олександра Зубкова з народженням донечки", – йдеться у публікації, до якої прикріпили зворушливі сердечка.

Нагадаємо, Зубков захищає кольори Ференцвароша з літа 2019 року і вже встиг здобути один титул чемпіона Угорщини.

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