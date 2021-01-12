Форвард Динамо Жерсон Родригес и его любимая Ольга Янчук окрестили своего сына.

Церемония происходила в Ильинской православной церкви Киевской митрополии.

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Родригес пригласил на свой семейный праздник игроков Шахтера – Ефима Коноплю и Вячеслава Танковского, выступающих в аренде за Десну и Мариуполь соответственно. Крестным отцом мальчика стал защитник Олимпика Иван Зотько, который поделился фотографией с трогательной подписью: "Спасибо, что доверили этого маленького Ангелочка".

Напомним, что Жерсон начал встречаться с Янчук в начале 2020 года. У легионера Динамо уже есть двухлетний сын от предыдущего брака.

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