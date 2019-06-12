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Жерсон Родрігес: Люксембург вийде на Євро-2020

06:00 170 Читать на русском
Жерсон Родрігес: Люксембург вийде на Євро-2020
Жерсон Родрігес / Соцмережі

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес прокоментував поразку від збірної України у кваліфікації до Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Ми знали, що буде складна гра проти дуже сильної збірної. Ми боролися до самого кінця. Результат не на нашу користь, але я не думаю, що ми повинні були програти цей матч.

Динамо слідкує за вінгером збірної Люксембургу Жерсоном Родрігесом, – ТаТоТаке

Я бачив момент із офсайдом. Там не було положення поза грою. Думаю, рефері просто не побачив цей епізод. Але це футбол. Україна зіграла хороший матч. Але ми теж показали, що із Люксембургом все гаразд.

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Хто з нашої групи зіграє на Євро? Це буде Люксембург", – передає слова вінгера збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса Tribuna.com.

blog_ava
Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це було
11 червня
31655
Теги
Євро-2020 Люксембург Люксембург Україна - Люксембург Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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