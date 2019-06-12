Жерсон Родрігес: Люксембург вийде на Євро-2020

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес прокоментував поразку від збірної України у кваліфікації до Євро-2020.

"Ми знали, що буде складна гра проти дуже сильної збірної. Ми боролися до самого кінця. Результат не на нашу користь, але я не думаю, що ми повинні були програти цей матч.

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Я бачив момент із офсайдом. Там не було положення поза грою. Думаю, рефері просто не побачив цей епізод. Але це футбол. Україна зіграла хороший матч. Але ми теж показали, що із Люксембургом все гаразд.

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Хто з нашої групи зіграє на Євро? Це буде Люксембург", – передає слова вінгера збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса Tribuna.com.