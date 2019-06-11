Динамо слідкує за вінгером збірної Люксембургу Жерсоном Родрігесом, – ТаТоТаке

Зірка збірної Люксембургу Жерсон Родрігес привернув увагу київського Динамо.

23-річний хавбек потрапив до лонг-листа київського гранду, повідомив журналіст Михайло Співаковський у Ютуб-програмі ТаТоТаке. Наразі Динамо стежить за футболістом.

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До слова, Жерсон Родрігес виступає за японський Джубіло Івата, за останні півроку вінгер провів 11 матчів за азіатський клуб, у яких забив 4 голи.

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Нагадаємо, Родрігес виступає за збірну Люксембургу, у складі якого нещодавно двічі грав проти збірної України у кваліфікації до Євро-2020.