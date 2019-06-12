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Жерсон Родригес: Люксембург выйдет на Евро-2020

06:00 215 Читати українською
Жерсон Родригес: Люксембург выйдет на Евро-2020
Жерсон Родригес / Соцсети

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес прокомментировал поражение от сборной Украины в квалификации к Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Мы знали, что будет сложная игра против очень сильной сборной. Мы боролись до самого конца. Результат не в нашу пользу, но я не думаю, что мы должны были проиграть этот матч.

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Я видел момент с офсайдом. Там не было положения вне игры. Думаю, рефери просто не увидел этот эпизод. Но это футбол. Украина сыграла хороший матч. Но мы тоже показали, что с Люксембургом все в порядке.

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Кто из нашей группы сыграет на Евро? Это будет Люксембург ", – передает слова вингера сборной Люксембурга Жерсона Родригеса Tribuna.com.

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Евро-2020 Люксембург Люксембург Украина - Люксембург Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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