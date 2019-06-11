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Півзахисник збірної Люксембургу Мартінс: Мені сказали, що офсайду не було, але суддя вирішив інакше

15:18 138 Читать на русском
Півзахисник збірної Люксембургу Мартінс: Мені сказали, що офсайду не було, але суддя вирішив інакше
Гравці збірної Люксембургу / Luxemburger Wort

Півзахисник збірної Люксембургу Крістофер Мартінс Перейра прокоментував поразку від України (0:1) у відборі Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Я ще не бачив відео свого офсайду в моменті із забитим голом, але мені сказали, що його не було. Суддя вирішив інакше, подібні речі є частиною футболу.

Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я розчарований, тому що ми прагнемо перемагати. Ми знаємо, на що здатні як команда, і матч проти України дає нам надію на майбутнє", – поділився Мартінс в коментарі Luxemburger Wort.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

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Україна - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург Крістофер Мартінс Крістофер Мартінс Євро-2020
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