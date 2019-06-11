Півзахисник збірної Люксембургу Мартінс: Мені сказали, що офсайду не було, але суддя вирішив інакше

Півзахисник збірної Люксембургу Крістофер Мартінс Перейра прокоментував поразку від України (0:1) у відборі Євро-2020.

"Я ще не бачив відео свого офсайду в моменті із забитим голом, але мені сказали, що його не було. Суддя вирішив інакше, подібні речі є частиною футболу.

Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я розчарований, тому що ми прагнемо перемагати. Ми знаємо, на що здатні як команда, і матч проти України дає нам надію на майбутнє", – поділився Мартінс в коментарі Luxemburger Wort.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

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