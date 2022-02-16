Труа вирішив достроково припинити співпрацю з Жерсоном Родрігесом, пояснюючи це "запобіжними заходами", повідомляє офіційний сайт клубу.

Жерсон знайшов новий варіант продовження кар'єри в Європі

26-річний нападник Динамо виступав за французьку команду на правах оренди, яка була розрахована до кінця сезону та з правом викупу. Жерсон залишався поза заявкою Труа весь грудень, але після зміни тренера повернувся до складу. Загалом за французів Родрігес провів 12 поєдинків, в яких відзначився голом та асистом.

Труа у звернені обіцяє пояснити усі причини розриву контракту з форвардом згодом. Нагадаємо, через свій характер у Жерсона були також і проблеми у таборі Динамо.

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