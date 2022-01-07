Нападник Динамо Жерсон Родрігес зацікавив Аріс, повідомляє Мetrosport. На заваді можуть стати фінансові апетити люксембуржця – греки побоюються, що не зможуть їх задовольнити.

Жерсон з першого дня випробовує терпіння нового тренера Труа – чергова витівка форварда Динамо у Франції

26-річний форвард до 30 червня 2022 року на правах оренди виступатиме за Труа. Його угода з Динамо розрахована до літа 2024 року, але французи мають право першочергового викупу люксембуржця.

Втім, аутсайдер Ліги 1 може попрощатися з гравцем і раніше – його поведінка і спосіб життя не влаштовують клуб. Вже екс-тренер Лоран Батлес відкрито критикував Жерсона, а після призначення нового наставника (Бруно Ілвеса) скандальний форвард примудрився знову порушити правила і запізнився на перше ж тренування.

Нагадаємо, у поточному сезоні Родрігес провів за Труа 9 матчів, в яких забив 1 гол (у ворота Метца). В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату Франції він не потрапляв навіть у заявку. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал