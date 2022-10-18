Во вторник, 18 октября, в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии молодежного чемпионата Европы-2023. Результаты читайте в этой новости на "Футбол 24".

Результаты жеребьевки группового турнира Евро-2023 (U-21):

Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды

Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция Италия

Процедура жеребьевки финального турнира Евро-2023 (U-21) стартовала 18 октября в 19:00 по киевскому времени. Украина, которая впервые за 12 лет вышла на молодежное Евро, была посеяна в четвертой корзине вместе с Норвегией, Израилем и Грузией – соответственно, эти команды выпасть нам не могли.

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Румыния и Грузия квалифицировались на Евро на правах хозяев, автоматически попав в группы B и A соответственно. Еще 14 команд вышли на турнир через квалификацию. Все 16 сборных распределили на 4 группы, а в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2023:

Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция.

Корзина 2: Нидерланды, Англия, Италия, Румыния.

Корзина 3: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия.

Корзина 4: Украина, Норвегия, Израиль, Грузия.

Напомним, сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня в квалификации Евро-2023 финишировала на втором месте группы H, пропустив вперед только Францию. В плей-офф "сине-желтые" прошли сборную Словакии (2:3 на выезде, 3:0 в Польше с хет-триком Даниила Сикана).

Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2023 состоится с 21 июня по 8 июля следующего года в Румынии и Грузии. Три лучшие команды турнира (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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