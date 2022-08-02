У вівторок, 2 серпня, штаб-квартира УЄФА приймає церемонію жеребкування вирішального етапу кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. Динамо Київ дізнається суперника, з яким зіграє в разі перемоги над Штурмом.

Жеребкування плей-офф кваліфікації ЛЧ стартує о 13:00 за київським часом у цій новині. Динамо потрібно ще пройти Штурм, потенційні суперники теж поки не зіграли матчів 3 раунду. Команда Луческу опинилася серед несіяних, поступившись за клубним рейтингом іншим колективам. Список можливих суперників команди Луческу дуже простий. Португальська Бенфіка виглядає найгіршим варіантом, якщо пройде данський Мітьюлланд. Шотландський Глазго Рейнджерс чи бельгійський Уніон Сент-Жилуаз на папері – дещо легший.

Динамо вистраждало перемогу над Фенербахче і пробилося у 3 раунд кваліфікації ЛЧ – Караваєв покарав за пісні про Путіна

Своїх суперників отримають й українські легіонери: Пластун (Лудогорець), Вакуленко, Братков, Ауссі (Пюнік) і Зубков (Ференцварош). Загалом у двох шляхах плей-офф УЄФА сформує 6 пар, переможці яких і доповнять список учасників групового турніру ЛЧ. Стартові поєдинки ключового кваліфай-раунду відбудуться 16/17 серпня, матчі-відповіді – рівно за тиждень. Відтак, імовірно, що кияни битимуться за Лігу чемпіонів на День незалежності України.

Шлях чемпіонів

Лудогорець (BUL)/Динамо Загреб (CRO)

Црвена Звезда (SRB)/Пюнік (ARM)

Копенгаген (DEN)

Шериф (MDA)/Вікторія (CZE)﻿

Карабах (AZE)/Ференцварош (HUN)

Буде-Глімт (NOR)/Жальгіріс (LIT)

Маккабі Хайфа (ISR)/Аполлон Лімасол (CYP)

Трабзонспор (TUR)

Шлях представників ліг

Бенфіка (POR)/Мітьюлланд (DEN)

Уніон Сент-Жилуаз (BEL)/Рейнджерс (SCO)

Динамо Київ (UKR)/Штурм (AUT)

Монако (FRA)/ПСВ (NED)

Розквіт на арені Термінатора, творець сучасного успіху без руки, копія Холанда – хто стоїть на шляху Динамо до ЛЧ