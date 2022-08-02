У вівторок, 2 серпня, в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЛК 2022/23. З ким може зустрітися луганська Зоря, читайте в цій новині на "Футбол 24".

У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій суперником Зорі стане румунська команда Універсітатя Крайова. Якщо луганці подолають цей бар'єр, то за путівку в груповий турнір зіграють проти переможця пари Лугано (Швейцарія) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль).

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Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій:

Шлях чемпіонів:

Марібор/ГІК – Шахтар Солігорськ/ЧФР Клуж

РФС/Хіберніан – Лінфілд/Цюріх

Вікінг/Лех – Мальме/Дюделанж

Шемрок Роверс/Шкупі – Балкані/Клаксвік

Зрінські/Тобол – Олімпіакос/Слован

Шлях представників:

Зоря/Універсітатя – Лугано/Хапоель Беєр-Шева

ЦСКА Софія/Сент-Патрікс – Брондбю/Базель

Вадуц/Коньяспор – Нефтчі/Рапід

Спартак Трнава/Ракув – Славія Прага/Панатінаїкос

АПОЕЛ/Кизил-Жар – Сепсі ОСК/Юргорден

Маккабі Тель-Авів/Аріс – Ніцца

Брейдаблік/Істанбул Башакшехір – Ліллестрьом/Антверпен

Дунайска Стреда/Стяуа – Вікінг/Слайго Роверс

АЕК/Партизан – Левскі/Хамрун Спартанс

Фіорентина – Твенте

Вільяреал – Хайдук/Віторія Гімараєш

Кельн – Фехервар/Петрокуб

Вест Хем – Віборг/Б-36 Торсгавн

КУПС/Янг Бойз – Пайде/Андерлехт

Фенербхаче/Словацко – АІК/Шкендія

Мольде/Кішварда – Вольфсбергер/Гзіра

Данді Юнайтед/АЗ Алкмар – Рига/Жил Вісенте.

Зоря опинилася серед команд Основного шляху, тому не могла потрапити на команди, які розпочинали євросезон у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Відтак, луганці могли отримати можливі суперники виключно когось із наступних команд: Лугано (Швейцарія), Хапоель Беєр-Шева, (Ізраїль), Спартак Трнава (Словаччина), Ракув (Польща), Фехервар (Угорщина), Петрокуб (Молдова), Левскі (Болгарія), Хамрун Спартанс (Мальта).

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 18 і 25 серпня. Жеребкування групового турніру відбудеться 26 числа.

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