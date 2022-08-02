Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій: Зоря дізналася потенційного суперника
У вівторок, 2 серпня, в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЛК 2022/23. З ким може зустрітися луганська Зоря, читайте в цій новині на "Футбол 24".
У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій суперником Зорі стане румунська команда Універсітатя Крайова. Якщо луганці подолають цей бар'єр, то за путівку в груповий турнір зіграють проти переможця пари Лугано (Швейцарія) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль).
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Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій:
Шлях чемпіонів:
Марібор/ГІК – Шахтар Солігорськ/ЧФР Клуж
РФС/Хіберніан – Лінфілд/Цюріх
Вікінг/Лех – Мальме/Дюделанж
Шемрок Роверс/Шкупі – Балкані/Клаксвік
Зрінські/Тобол – Олімпіакос/Слован
Шлях представників:
Зоря/Універсітатя – Лугано/Хапоель Беєр-Шева
ЦСКА Софія/Сент-Патрікс – Брондбю/Базель
Вадуц/Коньяспор – Нефтчі/Рапід
Спартак Трнава/Ракув – Славія Прага/Панатінаїкос
АПОЕЛ/Кизил-Жар – Сепсі ОСК/Юргорден
Маккабі Тель-Авів/Аріс – Ніцца
Брейдаблік/Істанбул Башакшехір – Ліллестрьом/Антверпен
Дунайска Стреда/Стяуа – Вікінг/Слайго Роверс
АЕК/Партизан – Левскі/Хамрун Спартанс
Фіорентина – Твенте
Вільяреал – Хайдук/Віторія Гімараєш
Кельн – Фехервар/Петрокуб
Вест Хем – Віборг/Б-36 Торсгавн
КУПС/Янг Бойз – Пайде/Андерлехт
Фенербхаче/Словацко – АІК/Шкендія
Мольде/Кішварда – Вольфсбергер/Гзіра
Данді Юнайтед/АЗ Алкмар – Рига/Жил Вісенте.
Зоря опинилася серед команд Основного шляху, тому не могла потрапити на команди, які розпочинали євросезон у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Відтак, луганці могли отримати можливі суперники виключно когось із наступних команд: Лугано (Швейцарія), Хапоель Беєр-Шева, (Ізраїль), Спартак Трнава (Словаччина), Ракув (Польща), Фехервар (Угорщина), Петрокуб (Молдова), Левскі (Болгарія), Хамрун Спартанс (Мальта).
Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 18 і 25 серпня. Жеребкування групового турніру відбудеться 26 числа.
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