Завершилися стикові матчі першої стадії плей-офф Ліги Європи. 16 команд пройшли у 1/8 фіналу другого за престижністю турніру Європи, серед яких і Шахтар.

До 1/8 фіналу Ліги Європи автоматично пробилися 8 переможців груп. Вони будуть сіяними під час жеребкування. Ще 8 команд, зокрема Шахтар, вийшли в 1/8 за підсумками стикових матчів і будуть несіяними. На цій стадії турніру представники однієї країни не потраплять один на одного.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм

Шахтар виграв у Ренна серію пенальті та продовжує виступи в єврокубках. У боротьбі також залишилися два англійські топ-клуби, два італійські гранди та по три команди з Бундесліги та Ла Ліги. Олександр Зінченко з Арсенала також чекає свого суперника.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Сіяні (можливі суперники Шахтаря):

Арсенал

Фрайбург

Бетіс

Реал Сосьєдад

Фейєнорд

Фенербахче

Уніон Сент-Жилуаз

Ференцварош

Несіяні:

Манчестер Юнайтед

Байєр

Уніон Берлін

Рома

Ювентус

Севілья

Шахтар

Спортінг

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого о 13:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 9 березня, а матчі-відповіді – на 16 березня.