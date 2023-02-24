У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23. 16 команд сформували пари, які поборються за чвертьфінал.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз

Севілья – Фенербахче

Ювентус – Фрайбург

Байєр – Ференцварош

Спортінг Лісабон – Арсенал

Манчестер Юнайтед – Бетіс

Рома – Реал Сосьєдад

Шахтар – Фейєнорд

Шахтар пройшов в 1/8 завдяки перемозі в серії пенальті над Ренном. "Гірники" під час жеребкування були несіяними, тому розпочнуть дуель з Фейєнордом номінально домашньою грою, яка відбудеться в Польщі.

Олександр Зінченко з Арсеналом зіграє проти лісабонського Спортінга, Ювентус спробує пройти Фрайбург, а Манчестер Юнайтед після Барселони зустрінеться з Бетісом.

Перші матчі заплановані на 9 березня, а матчі-відповіді – на 16 березня. Нагадаємо, що фінал Ліги Європи 2022/23 прийме 65-тисячна Пушкаш Арена в Будапешті 31 травня.

У жеребкуванні взяли участь 16 команд: 8 переможців груп Ліги Європи та 8 тріумфаторів стикових матчів. Представники однієї країни в 1/8 фіналу перетнутися не могли.