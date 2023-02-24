Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Зінченко їде в Португалію, МЮ знову проти іспанців
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23. 16 команд сформували пари, які поборються за чвертьфінал.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз
Севілья – Фенербахче
Ювентус – Фрайбург
Байєр – Ференцварош
Спортінг Лісабон – Арсенал
Манчестер Юнайтед – Бетіс
Рома – Реал Сосьєдад
Шахтар – Фейєнорд
Шахтар пройшов в 1/8 завдяки перемозі в серії пенальті над Ренном. "Гірники" під час жеребкування були несіяними, тому розпочнуть дуель з Фейєнордом номінально домашньою грою, яка відбудеться в Польщі.
Олександр Зінченко з Арсеналом зіграє проти лісабонського Спортінга, Ювентус спробує пройти Фрайбург, а Манчестер Юнайтед після Барселони зустрінеться з Бетісом.
Перші матчі заплановані на 9 березня, а матчі-відповіді – на 16 березня. Нагадаємо, що фінал Ліги Європи 2022/23 прийме 65-тисячна Пушкаш Арена в Будапешті 31 травня.
У жеребкуванні взяли участь 16 команд: 8 переможців груп Ліги Європи та 8 тріумфаторів стикових матчів. Представники однієї країни в 1/8 фіналу перетнутися не могли.