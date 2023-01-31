У понеділок, 30 січня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії. Деякі матчі попереднього раунду завершилися внічию і мають бути переграні, тому Саутгемптону, Лестеру, Тоттенхему, Фулхему і Манчестер Юнайтед ще тільки належить дізнатися свого майбутнього суперника.

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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії:

Саутгемптон - Лутон Таун/Грімсбі Таун

Лестер Сіті - Блекберн Роверс/Бірмінгем Сіті

Сток Сіті - Брайтон

Рексхем/Шеффілд Юнайтед - Тоттенхем

Фулхем - Сандерленд/Лідс Юнайтед

Брістоль Сіті - Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед - Дербі Каунті/Вест Хем

Іпсвіч Таун/Бернлі - Шеффілд Венсдей/Флітвуд Таун

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