Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії: Манчестер Сіті їде в Брістоль
Суперник Манчестер Юнайтед ще не визначився.
У понеділок, 30 січня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії. Деякі матчі попереднього раунду завершилися внічию і мають бути переграні, тому Саутгемптону, Лестеру, Тоттенхему, Фулхему і Манчестер Юнайтед ще тільки належить дізнатися свого майбутнього суперника.
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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії:
Саутгемптон - Лутон Таун/Грімсбі Таун
Лестер Сіті - Блекберн Роверс/Бірмінгем Сіті
Сток Сіті - Брайтон
Рексхем/Шеффілд Юнайтед - Тоттенхем
Фулхем - Сандерленд/Лідс Юнайтед
Брістоль Сіті - Манчестер Сіті
Манчестер Юнайтед - Дербі Каунті/Вест Хем
Іпсвіч Таун/Бернлі - Шеффілд Венсдей/Флітвуд Таун
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