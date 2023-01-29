Брайтон на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем в 1/16 фіналу Кубка Англії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Брайтон – Ліверпуль – 2:1

Голи: Данк, 39, Мітома, 90+2 – Елліот, 30

Команди Де Дзербі та Клоппа вже двічі зустрічалися у сезоні 2022/23 в рамках АПЛ. Спершу була зафіскована нічия 3:3, а два тижні тому Брайтон ефектно розбив Ліверпуль з рахунком 3:0. У чемпіонаті "чайки" випереджали мерсисайдців на 2 очки, а обидва тренери на кубковий поєдинок виставили напівосновний склад.

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Брайтон міг забивати першим, але Трент виніс м'яч із лінії воріт. У середині тайму Ліверпуль перехопив ініціативу і почав створювати моменти. Спершу Салах вискочив віч-на-віч під гострим кутом, але не влучив у дальній кут. Але на 30-й підопічні Клоппа таки вийшли вперед. Салах віддав на Елліота, який пробив повз кіпера.

Втім, Брайтон не без допомоги фортуни відігрався ще до перерви. На 39-й хвилині Данк вдало підставився під удар Лемпті, а м'яч влетів у сітку. Гол записали на центрального захисника.

По перерві підопічні Де Дзербі були ближчими до переможного м'яча, і таки забили його вже в компенсований час. Еступіньян отримав м'яч у штрафному, навісив на Мітому, який ефектно прибрав Гомеса і влучно пробив.

2:1 – Ліверпуль склав повноваження володаря Кубка Англії і може виграти у поточному сезоні лише Лігу чемпіонів (якщо для початку пройде Реал в 1/8). Юрген Клопп продовжив свою невдалу серію проти Роберто Де Дзербі, не обігравши екс-тренера Шахтаря вже у трьох матчах.

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