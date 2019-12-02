Жажа Коелью: Шахтар пропонував за мене 10 мільйонів і п'ятьох своїх гравців

Колишній форвард Металіста Жажа Коелью розповів про деталі переговорів щодо свого переходу в донецький Шахтар.

"Мною якось цікавився Мілан, і президент виставив ціну 20 млн. Тоді з Міланом не склалося, але цінник був вже таким.

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Потім з’явився інтерес від Шахтаря. "Гірники" не захотіли платити 20 мільйонів, але запропонували дати 10 мільйонів і 5 своїх гравців. Ярославський не погодився. Сказав, лише 20 млн і відпустить в Шахтар. Я, звісно, не проти був перейти в цей клуб. Але трансфер не відбувся", – цитує Коелью FootballHub.

Нагадаємо, Жажа Коелью виступав за Металіст з 2008 по 2010 та з 2013 по 2014 роки. У складі харківської команди бразильський нападник зіграв 71 матч та забив 35 голів.

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