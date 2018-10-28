Жардім може очолити Саутгемптон

Саутгемптон розглядає можливість запрошення на тренерську лаву Леонарду Жардіма, який нещодавно покинув Монако.

Колишній наставник Монако Леонарду Жардім може замінити Марка Х'юза на посаді головного тренера Саутгемптона. Боси клубу розглядають можливість звільнення валлійця після невиразного старту сезону 2018/19, повідомляє Daily Express.

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Після 8 турів Саутгемптон набрав лише 5 очок та посідає 16 сходинку в турнірній таблиці. Що стосується Жардіма, то нещодавно португалець покинув Монако, у якому працював з 2014 року та привів команду до перемоги в Лізі 1 та виходу в півфінал Ліги чемпіонів.

Чинний наставник Саутгемптона Марк Х'юз очолив команду лише в березні цього року.