toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Жардім може очолити Саутгемптон

20 жовтня 10:25 152 Читать на русском
Жардім може очолити Саутгемптон
Леонарду Жардім / фото: УЄФА

Саутгемптон розглядає можливість запрошення на тренерську лаву Леонарду Жардіма, який нещодавно покинув Монако.

Колишній наставник Монако Леонарду Жардім може замінити Марка Х'юза на посаді головного тренера Саутгемптона. Боси клубу розглядають можливість звільнення валлійця після невиразного старту сезону 2018/19, повідомляє Daily Express.

Ярмоленко проти гранда АПЛ, Барселона приймає лідера Ла Ліги та ще топ-3 матчі вікенду

Після 8 турів Саутгемптон набрав лише 5 очок та посідає 16 сходинку в турнірній таблиці. Що стосується Жардіма, то нещодавно португалець покинув Монако, у якому працював з 2014 року та привів команду до перемоги в Лізі 1 та виходу в півфінал Ліги чемпіонів.

Чинний наставник Саутгемптона Марк Х'юз очолив команду лише в березні цього року.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Саутгемптон Саутгемптон Марк Х'юз Марк Х'юз Леонарду Жардім Леонарду Жардім
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:171024 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
21
год
:
40
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук