Ярмоленко проти гранда АПЛ, Барселона приймає лідера Ла Ліги та ще топ-3 матчі вікенду

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду, які не можна пропустити.

Челсі – Манчестер Юнайтед

Телетрансляція на "Футбол 1" (20 жовтня, 14:30), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Жозе Моурінью повертається на рідний Стемфорд Брідж, де тричі вигравав АПЛ разом Челсі. Португальский фахівець досі перебуває на волоску від звільнення. Манчестер Юнайтед міг попрощатись з "особливим" ще у минулому турі, коли "червоні дияволи" лише дивом не програли Ньюкаслу, видавши фантастичний камбек. У таборі манкуніанців досі панує напружена атмосфера через Моурінью, який побив горщики з Полем Погба та виконавчим директором клубу Едом Вудвордом. Відтак, матч проти одного з лідерів АПЛ може стати останнім шансом для сеу Жозе довести свою профпридатність. Відступати МЮ вже просто нікуди – команда плентається в середині турнірної таблиці, відстаючи від Челсі на 7 очок.

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"Пенсіонери" – один з трьох клубів АПЛ, який ще не поступався у нинішньому сезоні. Підопічні Мауріціо Саррі, демонструючи дуже якісний футбол, наразі ділять лідерство з Манчестер Сіті та Ліверпулем (20 очок). Перед матчем проти МЮ лондонці покладають великі сподівання на Едена Азара, який очолює бомбардирські перегони АПЛ (7 голів). Додає оптимізму Челсі й статистика очних протистоянь з "червоними дияволами" – 7 домашніх перемог у 8-ми останніх матчах. Цікаво, що після відходу Сера Алекса Фергюсона МЮ не виграв жодного поєдинку на Стемфорд Брідж (5 поразок та 1 нічия).

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Вест Хем – Тоттенхем

Телетрансляція на "Футбол 1" (20 жовтня, 17:00), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко пройде перевірку ще одним грандом АПЛ. "Молотобойці" жахливо розпочали чемпіонат, однак перемоги над Евертоном та МЮ, а також нічия з Челсі дозволили команді Мануеля Пеллегріні піднятися з дна турнірної таблиці. Позитивна динаміка лондонського клубу була порушена лише в крайньому турі, коли Ярмоленко та компанія програли одному з аутсайдерів першості Брайтону. Вест Хем опустився на 15 сходинку, а від небезпечної зони "молотів" відділяє лише 4 очки.

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Очікується, що Андрій Ярмоленко зіграє проти Тоттенхема з перших хвилин. Принаймні, чотири останні поєдинки Вест Хема в чемпіонаті Англії екс-"динамівець" незмінно розпочинав у стартовому складі. Ярмоленко прибув до табору збірної України з мікротравмою та пропустив контрольну гру з італійцями, однак матч проти чехів показав, що він перебуває у хороших кондиціях.

Тоттенхем, який посідає п'яте місце у турнірній таблиці, підходить до матчу проти Вест Хема після трьох перемог поспіль. Втім "шпори" не можуть розраховувати на ряд важливих футболістів. Гру на Олімпійському стадіоні точно пропустять Вертонген та Аллі, а участь Еріксена і Дембеле перебуває під великим питанням.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Барселона – Севілья

Телетрансляція на MEGOGO (20 жовтня, 21:45), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Каталонський гранд не перемагає у чемпіонаті Іспанії чотири матчі поспіль, а наступним суперником команди Ернесто Вальверде стане лідер першості. Севілья Пабло Мачіна демонструє просто розкішний футбол, видавши серію з чотирьох перемог та забивши при цьому 14 (!) голів.

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"Рохібланкос" розраховують нарешті перервати свою сумну серію на Камп Ноу, де вони не перемагають з 2002 року. У минулому сезоні Севілья була близька до нічиєї, однак черговий тріумф "блаугранас" приніс дубль Алькасера. Оскільки Пако зараз феєрить у Бундеслізі, а Суарес демонструє жахливу результативність, фанати Барси знову моляться на Лео Мессі. Протягом своєї кар'єри аргентинець наколотив у ворота Севільї рекордні для себе 30 голів.

Керівництво Барселони очікує від Вальверде гідної реакції на останні невдачі. За інформацією каталонських ЗМІ, Бартомеу вже розглядає декілька кандидатур на заміну баскському фахівцеві. Якщо "мураха" знову провалиться, то вже за підсумками Ель Класіко керівництво клубу може серйозно розглянути питання щодо його відставки.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Манчестер Сіті – Бернлі

Онлайн-трансляція на "Футбол 24" (20 жовтня, 17:00)

Чому потрібно подивитися: команда Хосепа Гвардіола проведе генеральну репетицію перед важливим матчем проти Шахтаря у Лізі чемпіонів. Ман Сіті перебуває на вершині турнірної таблиці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль та Челсі за додатковими показниками.

Перед перервою на матчі національних збірних "містяни" розписали нічию на Енфілді (0:0) з головним конкурентом за титул. Якщо результат очного протистояння з Ліверпулем ще можна вважати позитивним, то сама гра підопічних Пепа залишила багато запитань. 6 ударів у бік воріт Аліссона – зовсім не показник для чемпіонів Англії.

Ман Сіті спробує обіграти Бернлі малою кров'ю, адже попереду на команду Гвардіоли очікують два дуже непрості гостьові матчі проти Шахтаря і Тоттенхема. Можливо, Пеп надасть відпочинок деякими гравцям основи і шанс проявити себе отримає Олександр Зінченко. Враховуючи травму Даніло, українець повинен потрапити як мінімум у заявку.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Інтер – Мілан

Телетрансляція на "Футбол 2" (21 жовтня, 21:30), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Джузеппе Меацца відбудеться ювілейне 180 міланське дербі. Інтер та Мілан, користуючись підтримкою іноземних акціонерів, намагаються повернути свою колишню славу. Наразі це краще вдається команді Лучано Спалетті, яка демонструє пристойні результати у Серії А та Лізі чемпіонів.

"Нерадзурі" перед матчем з командою Гаттузо здобули чотири перемоги поспіль на внутрішній арені (3 місце, 16 очок). Щоправда, відіграти вісім пунктів відставання від лідера першості Ювентуса вони вже навряд чи зможуть. У Лізі чемпіонів Інтер поки що взагалі не втрачав очок та ділить лідерство з Барселоною. До слова, наступний матч після дербі підопічні Спалетті проведуть якраз на Камп Ноу.

Мілан посідає лише десяте місце у турнірній таблиці Серії А, поступаючись запеклому сусіду по місту чотирма балами. Команда Гаттузо, на диво, програла лише один матч, однак три нічиї у восьми турах суттєво віддалили "россонері" від групи лідерів.

Прогноз "Футбол 24": 2:1