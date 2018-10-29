Жардим может возглавить Саутгемптон

Саутгемптон рассматривает возможность приглашения на тренерскую скамейку Леонарду Жардима, который недавно покинул Монако.

Бывший наставник Монако Леонарду Жардим может заменить Марка Хьюза на посту главного тренера Саутгемптона. Боссы клуба рассматривают возможность увольнения валлийца после невнятного старта сезона 2018/19, сообщает Daily Express.

Ярмоленко против гранда АПЛ, Барселона принимает лидера Ла Лиги и еще топ-3 матча уикенда

После 8 туров Саутгемптон набрал всего 5 очков и занимает 16 строчку в турнирной таблице. Что касается Жардима, то недавно португалец покинул Монако, в котором работал с 2014 года и привел команду к победе в Лиге 1 и выходу в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующий наставник Саутгемптона Марк Хьюз возглавил команду лишь в марте этого года.