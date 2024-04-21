Жахливі помилки підопічних Ротаня у відеоогляді матчу Олександрія – ЛНЗ – 1:2
23:21 - Читать на русском
ЛНЗ вирвав перемогу над Олександрією у матчі 25-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Владислав Наумець 45+1’
Ейнел 83’
45+1’ Владислав Наумець
83’ Ейнел
Олександрія повела в рахунку на 16-й хвилині – Копина поцілив у дальній кут після невдалих спроб Калюжного та Кампоса. ЛНЗ відігрався перед перервою – Кампос обрізався та віддав на Хобленка, який миттєво вивів Наумця віч-на-віч з голкіпером.
ЛНЗ вкрав перемогу в Олександрії завдяки катастрофічним помилкам легіонерів
У другому таймі моментів було не дуже багато, але ЛНЗ зумів витиснути максимум. Безерра віддав необачну передачу назад, Ейнел перехопив та пробив повз воротаря.
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