ЛНЗ вирвав перемогу над Олександрією у матчі 25-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Олександрія повела в рахунку на 16-й хвилині – Копина поцілив у дальній кут після невдалих спроб Калюжного та Кампоса. ЛНЗ відігрався перед перервою – Кампос обрізався та віддав на Хобленка, який миттєво вивів Наумця віч-на-віч з голкіпером.

ЛНЗ вкрав перемогу в Олександрії завдяки катастрофічним помилкам легіонерів

У другому таймі моментів було не дуже багато, але ЛНЗ зумів витиснути максимум. Безерра віддав необачну передачу назад, Ейнел перехопив та пробив повз воротаря.