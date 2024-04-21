Ужасные ошибки подопечных Ротаня в видеообзоре матча Александрия – ЛНЗ – 1:2
21 апреля 23:21 - Читати українською
ЛНЗ вырвал победу над Александрией в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
Владислав Наумец 45+1’
Эйнел 83’
45+1’ Владислав Наумец
83’ Эйнел
Александрия повела в счете на 16-й минуте – Копына попал в дальний угол после неудачных попыток Калюжного и Кампоса. ЛНЗ отыгрался перед перерывом – Кампос обрезался и отдал на Хобленко, который мгновенно вывел Наумца один на один с голкипером.
ЛНЗ украл победу в Александрии благодаря катастрофическим ошибкам легионеров
Во втором тайме моментов было не очень много, но ЛНЗ сумел выжать максимум. Безерра отдал опрометчивую передачу назад, Эйнел перехватил и пробил мимо вратаря.
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