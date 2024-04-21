ЛНЗ вырвал победу над Александрией в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Александрия повела в счете на 16-й минуте – Копына попал в дальний угол после неудачных попыток Калюжного и Кампоса. ЛНЗ отыгрался перед перерывом – Кампос обрезался и отдал на Хобленко, который мгновенно вывел Наумца один на один с голкипером.

ЛНЗ украл победу в Александрии благодаря катастрофическим ошибкам легионеров

Во втором тайме моментов было не очень много, но ЛНЗ сумел выжать максимум. Безерра отдал опрометчивую передачу назад, Эйнел перехватил и пробил мимо вратаря.