Німецький футбольний світ спіткала трагедія, яка забрала життя п'ятьох людей.

В жахливу ДТП, яка сталася у вечірній час, потрапили гравці німецького клубу Алеманія Егенштайн. Як повідомляє Sportal, серед жертв, окрім водія, були двоє гравців, фізіотерапевт та колишній футболіст.

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"Алеманія Егенштайн глибоко засмучена втратою своїх активних футболістів Дані Ціммерера та Тіма Палушко, фізіотерапевта Леоні Буркарта та колишнього футболіста Філіпа Домера", – цитує видання офіційну заяву клубу.

Як зазначається, 25-річний водій не впорався з керуванням, після чого зіткнувся з таксі та з’їхав з дороги. ДТП сталася неподалік від німецького міста Карлсруе.

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