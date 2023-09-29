Остаточний діагноз півфіналіста молодіжного Євро-2023 – перелом кістки колінного суглоба, інформує прес-служба житомирського клубу. За прогнозами лікарів, гравцеві може знадобитися від 2 місяців на відновлення.

Лідер Полісся зазнав моторошної травми – він ризикує не зіграти до кінця сезону

Назаренко травмувався на 112-й хвилині кубкового матчу між Поліссям та СК Дніпро-1. Олександр вирішив стрибнути в підкат, але дуже невдало – ліва нога зачепилась за газон (гравець втратив баланс), а права неприродно вигнулась від зіткнення з полем. Хавбек ризикував порвати хрестоподібні зв'язки і вилетіти мінімум на півроку, проте минулося легшим пошкодженням.

Нагадаємо, Назаренко лише влітку перебрався до Полісся зі СК Дніпро-1. Півзахисник встиг відіграти за житомирян 7 матчів, оформивши один гол та один асист.

Полісся вийшло в 1/4 фіналу Кубка України – житомиряни вибили СК Дніпро-1 у серії пенальті, але втратили лідера