Окончательный диагноз полуфиналиста молодежного Евро-2023 – перелом кости коленного сустава, сообщает пресс-служба житомирского клуба. По прогнозам врачей, игроку может потребоваться от 2 месяцев на восстановление.

Лидер Полесья получил жуткую травму – он рискует не сыграть до конца сезона

Назаренко получил травму на 112-й минуте кубкового матча между Полесьем и СК Днепр-1. Александр решил прыгнуть в подкат, но очень неудачно – левая нога зацепилась за газон (игрок потерял баланс), а правая неестественно выгнулась от столкновения с полем. Хавбек рисковал порвать крестообразные связи и вылететь минимум на полгода, однако обошлось более легким повреждением.

Напомним, Назаренко только летом перебрался в Полесье из СК Днепр-1. Полузащитник успел отыграть за житомирян 7 матчей, оформив один гол и один ассист.

Полесье вышло в 1/4 финала Кубка Украины – житомиряне выбили СК Днепр-1 в серии пенальти, но потеряли лидера