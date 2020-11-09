"Це лише питання часу, коли Моурінью змусить Тоттенхем грати так, як вони цього прагнуть.

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Завжди вони були хорошою, навіть милою командою. Він робить з них жахливу команду – жахливу для їхніх суперників. А жахливі команди здобувають трофеї", – цитує Макларена talkSPORT.

Відзначимо, що на міжнародну паузу Тоттенхем пішов на 2-й сходинці АПЛ. В активі команди Жозе Моурінью 17 очок після восьми турів і відставання від Лестера всього на 1 пункт.

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