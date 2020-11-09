"Это только вопрос времени, когда Моуринью заставит Тоттенхэм играть так, как они этого хотят.

Кейн назвал одного из главных фаворитов в борьбе за золото АПЛ

Всегда они были хорошей, даже милой командой. Он делает из них ужасную команду – ужасную для их соперников. А ужасные команды завоевывают трофеи", – цитирует Макларена talkSPORT.

Отметим, что на международную паузу Тоттенхэм ушел на 2-й строчке АПЛ. В активе команды Жозе Моуринью 17 очков после восьми туров и отставание от Лестера всего в 1 пункт.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду