"Ужасная команда": Макларен специфически оценил Тоттенхэм Моуринью
Бывший наставник сборной Англии Стив Макларен поделился впечатлениями от игры лондонского Тоттенхэма на старте сезона 2020/21.
"Это только вопрос времени, когда Моуринью заставит Тоттенхэм играть так, как они этого хотят.
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Всегда они были хорошей, даже милой командой. Он делает из них ужасную команду – ужасную для их соперников. А ужасные команды завоевывают трофеи", – цитирует Макларена talkSPORT.
Отметим, что на международную паузу Тоттенхэм ушел на 2-й строчке АПЛ. В активе команды Жозе Моуринью 17 очков после восьми туров и отставание от Лестера всего в 1 пункт.
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