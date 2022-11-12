Перший тайм перетворився на катастрофу Віталія Миколенка. Українець двічі програв позиційну боротьбу, дозволяючи суперникам добивати м'яч у сітку – відзначилися Таверньє та Мур. У другому епізоді нападник Борнмута ще й зіткнувся головами з Миколенком, тому захисника Евертона довелося міняти.

Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався

Команда Лемпарда не мала жодного шансу на камбек, а по перерві пропустила ще раз. Джейдона Ентоні забули на подачі штрафного, і Пікфорду довелося втретє витягати м'яч з власної сітки.