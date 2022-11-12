Жахіття Миколенка у відеоогляді матчу Борнмут – Евертон – 3:0
20:21 - Читать на русском
Борнмут розбив Евертон у 16 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Перший тайм перетворився на катастрофу Віталія Миколенка. Українець двічі програв позиційну боротьбу, дозволяючи суперникам добивати м'яч у сітку – відзначилися Таверньє та Мур. У другому епізоді нападник Борнмута ще й зіткнувся головами з Миколенком, тому захисника Евертона довелося міняти.
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Команда Лемпарда не мала жодного шансу на камбек, а по перерві пропустила ще раз. Джейдона Ентоні забули на подачі штрафного, і Пікфорду довелося втретє витягати м'яч з власної сітки.
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