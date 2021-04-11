Ман скористався невеликою швидкістю ветерана Мілана та прокинув шведу поміж ніг, спробувавши розігнати атаку Парми.

"Тебе не цікавить, що я говорю?" – тренер Мілана розповів деталі скандального вилучення Ібрагімовіча

Ібрагімовіч після принизливого обіграшу навіть не спробував наздогнати нахабного суперника, фактично зупинившись після епізоду.

Відзначимо, що попри такий ефектний дриблінг свого гравця, Парма не змогла досягнути позитивного результату в зустрічі з Міланом – "россонері" здобули перемогу із рахунком 3:1, але втратили Ібрагімовіча через курйозне вилучення. До слова, Ман провів 11 матчів у складі Парми в поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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