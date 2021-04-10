"Тебе не цікавить, що я говорю?" – тренер Мілана розповів деталі скандального вилучення Ібрагімовіча
10 квітня 23:23 - Читать на русском
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч достроково покинув поле у поєдинку проти Парми (3:1).
Анте Ребіч 8’
Франк Кессьє 44’
Рафаель Леау 90+4’
8’ Анте Ребіч
44’ Франк Кессьє
90+4’ Рафаель Леау
"Я розмовляв з Ібрагімовічем, він обмінявся репліками з рефері, але не виявив до нього неповаги і не образив.
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Останні слова Златана у бік арбітра були: "Значить, тебе не цікавить те, що я говорю?" – цитує наставника Мілана Стефано Піолі Calciomercato.
На 60 хвилині поєдинку рефері без очевидних причин продемонстрував червону картку Златану. У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.
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