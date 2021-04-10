"Я розмовляв з Ібрагімовічем, він обмінявся репліками з рефері, але не виявив до нього неповаги і не образив.

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Останні слова Златана у бік арбітра були: "Значить, тебе не цікавить те, що я говорю?" – цитує наставника Мілана Стефано Піолі Calciomercato.

На 60 хвилині поєдинку рефері без очевидних причин продемонстрував червону картку Златану. У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.

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