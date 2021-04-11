Ман воспользовался небольшой скоростью ветерана Милана и пробросил шведу между ног, попытавшись разогнать атаку Пармы.

"Тебя не интересует, что я говорю?" – тренер Милана рассказал детали скандального удаления Ибрагимовича

Ибрагимович после унизительного обыгрыша даже не попытался догнать наглого соперника, фактически остановившись после эпизода.

Отметим, что несмотря на такой эффектный дриблинг своего игрока, Парма не смогла достичь положительного результата во встрече с Миланом – "россонери" одержали победу со счетом 3:1, но потеряли Ибрагимовича из-а курьезного удаления. К слову, Ман провел 11 матчей в составе Пармы в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

Луческу хотел подписать в Динамо главную звезду Румынии и удержал в Киеве забивного форварда, – подробности от агента