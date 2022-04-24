Жадсон повернувся у Сальвадор, аби розібратись з особистими проблемами, через що його майбутнє у Віторії залишається під питанням, повідомляє Arena Rubro-Negra.

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Зазначається, що футболіст зустрінеться з керівництвом клубу, аби припинити співпрацю. Боси Віторії також мають зацікавленість у завершенні угоди, бо Жадсон має найвищу зарплатню серед гравців команди та не задовольнив їхні очікуванні від гри екс-зірки Шахтаря.

Загалом, Жадсон відіграв за Віторію в 12 поєдинках, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист у бразильській Серії C.

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