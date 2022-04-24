Жадсон вернулся в Сальвадор, чтобы разобраться с личными проблемами, поэтому его будущее в Витории остается под вопросом, сообщает Arena Rubro-Negra.

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Отмечается, что футболист встретится с руководством клуба для прекращения сотрудничества. Боссы Витории также заинтересованы в завершении соглашения, потому что у Жадсона самая высокая зарплата среди игроков команды и он не удовлетворил их ожидания от игры экс-звезды Шахтера.

В общем Жадсон отыграл за Виторию в 12 поединках, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист в бразильской Серии C.

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