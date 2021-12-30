Кларенс Зеєдорф вирішив дати кілька тренувальних порад захиснику Ліверпуля Вірджилу ван Дейку, який відновлюється від важкої травми.

Ван Дейк близький до підписання нового контракту з Ліверпулем

"Сьогодні приєднався до тренування капітана. Радий бачити, як старанно він працює і як прагне повернутися на поле сильнішим, ніж до цього. У таких ситуаціях терпіння і концентрація – це ключ до успіху. Так тримати, брате!" – написав Зеєдорф під спільним фото в Instagram.

Нагадаємо, Вірджил порвав "хрести" в середині жовтня в матчі 5-го туру АПЛ з Евертоном. За оптимістичними прогнозами, ван Дейк зможе допомогти Ліверпулю на фінальному відрізку нинішнього сезону.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році