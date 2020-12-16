Вірджил ван Дейк найближчим часом має підписати з мерсисайдцями новий контракт.

Ван Дейк розпочав легкі тренування

Як повідомляє Liverpool Echo з посиланням на журналіста Фабріціо Романо, сторони попередньо домовились про нову угоду на п'ять років, яка має бути підписана вже взимку до літа 2026 року. Ліверпуль розраховує на ван Дейка, незважаючи на його серйозне пошкодження.

Нагадаємо, що оборонець зазнав травми хрестоподібних зв'язок у дербі з Евертоном, а його повернення на футбольне поле очікується на фінальному відрізку сезону.

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