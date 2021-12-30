Зеедорф потренировался с ван Дейком – легенда Милана оценил прогресс Вирджила
Нидерландский тренер Кларенс Зеедорф решил поддержать своего соотечественника из Ливерпуля.
Кларенс Зеедорф решил дать несколько тренировочных советов защитнику Ливерпуля Вирджилу ван Дейку, который восстанавливается после тяжелой травмы.
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"Сегодня присоединился к тренировке капитана. Рад видеть, как тщательно он работает и как стремится вернуться на поле сильнее, чем до этого. В таких ситуациях терпение и концентрация – это ключ к успеху. Так держать, брат!" – написал Зеедорф под общим фото в Instagram.
Напомним, Вирджил порвал "кресты" в середине октября в матче 5-го тура АПЛ с Эвертоном. По оптимистическим прогнозам, ван Дейк сможет помочь Ливерпулю на финальном отрезке нынешнего сезона.
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