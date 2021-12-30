Кларенс Зеедорф решил дать несколько тренировочных советов защитнику Ливерпуля Вирджилу ван Дейку, который восстанавливается после тяжелой травмы.

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"Сегодня присоединился к тренировке капитана. Рад видеть, как тщательно он работает и как стремится вернуться на поле сильнее, чем до этого. В таких ситуациях терпение и концентрация – это ключ к успеху. Так держать, брат!" – написал Зеедорф под общим фото в Instagram.

Напомним, Вирджил порвал "кресты" в середине октября в матче 5-го тура АПЛ с Эвертоном. По оптимистическим прогнозам, ван Дейк сможет помочь Ливерпулю на финальном отрезке нынешнего сезона.

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