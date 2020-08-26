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Зеленський затримав поєдинок Кубка України – кортеж президента запізнився на дебютний матч Кривбаса

18:33 - Читать на русском
Зеленський затримав поєдинок Кубка України – кортеж президента запізнився на дебютний матч Кривбаса
Володимир Зеленський (в центрі) / Фото ФК Динамо

Президент України Володимир Зеленський вирішив стати свідком відродження легендарного Кривбаса.

Матч першого попереднього етапу Кубка України Кривбас – ОПФК Черкащина розпочався з 50-хвилинним запізненням через Володимира Зеленського, повідомляє Tribuna.

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Президент України разом зі своїм оточенням не зміг вчасно приїхати на поєдинок, де він мав виступити з промовою перед стартовим свистком. Проте, саме Зеленському довірили зробити перший удар у кубковій зустрічі.

Нагадаємо, президент нещодавно дав розпорядження відродити криворізький Кривбас, для цього перейменували місцевий Гірник.

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Теги
Володимир Зеленський ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Кривбас Кривбас Кубок України
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